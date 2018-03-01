Хакеры придумали новый метод выманивания денег с пользователей iPhone, iPad и Mac
Хакеры придумали новый метод выманивания денег с помощью фальшивых сообщений от компании Apple. Страдают владельцы всех продуктов производителя: iPad, iPhone и Mac.
Мошенники пользуются доверием потребителей и выманивают данные платежных карт, что иногда приводит к долгам клиентов перед банками. Они откуда-то получили базу почтовых адресов, зарегистрированных в Apple ID. Составленные сообщения не попадают в категорию «спама» из-за качественного копирования под рассылки от «яблочного гиганта».
Смысл сообщений сводится к требованию оплатить подписку на сервис YouTube за нескромные 149 долларов в месяц. Уточняется об автоматическом списании средств со счета, но, если есть желание отказаться от услуги, то нужно пройти по ссылке, которая приводится в письме. Пострадавшие владельцы iPad, iPhone и Mac нажимали ссылку и попадали на сайт злоумышленников, который также имеет оформление в стиле официальной страницы. Дальнейшие манипуляции приводили к требованию заполнить все данные банковских карт: их номера, коды и время действия. В итоге воровались все имеющиеся средства, а в случае кредитных карт - это минусовые суммы.
Рекомендуется внимательно изучать полученные письма и никогда никому не выдавать данные платежных средств.
Мошенники пользуются доверием потребителей и выманивают данные платежных карт, что иногда приводит к долгам клиентов перед банками. Они откуда-то получили базу почтовых адресов, зарегистрированных в Apple ID. Составленные сообщения не попадают в категорию «спама» из-за качественного копирования под рассылки от «яблочного гиганта».
Смысл сообщений сводится к требованию оплатить подписку на сервис YouTube за нескромные 149 долларов в месяц. Уточняется об автоматическом списании средств со счета, но, если есть желание отказаться от услуги, то нужно пройти по ссылке, которая приводится в письме. Пострадавшие владельцы iPad, iPhone и Mac нажимали ссылку и попадали на сайт злоумышленников, который также имеет оформление в стиле официальной страницы. Дальнейшие манипуляции приводили к требованию заполнить все данные банковских карт: их номера, коды и время действия. В итоге воровались все имеющиеся средства, а в случае кредитных карт - это минусовые суммы.
Рекомендуется внимательно изучать полученные письма и никогда никому не выдавать данные платежных средств.
Автор: Северов Андрей