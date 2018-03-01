В Прикамье прохожий вытащил из горящей машины заснувшего водителя
В Прикамье из горящей машины случайный прохожий вытащил водителя, который заснул. Инцидент произошел в Соликамске во дворе одного их многоэтажных домов.
Мужчина, идущий по улице, увидел, что в салоне горящего Volkswagen Polo находится человек. Он разбил боковое стекло и вытащил автомобилиста, который был пьян.
Предполагаемой причиной возгорания является непотушенная сигарета в салоне транспортного средства. В результате пожара машина полностью сгорела и не подлежит восстановлению.
Мужчина, идущий по улице, увидел, что в салоне горящего Volkswagen Polo находится человек. Он разбил боковое стекло и вытащил автомобилиста, который был пьян.
Предполагаемой причиной возгорания является непотушенная сигарета в салоне транспортного средства. В результате пожара машина полностью сгорела и не подлежит восстановлению.
Автор: Валерия Орлова