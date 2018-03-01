СМИ: На стройке в Уфе обнаружены пять трупов
На одной из строек, размещенных в Уфе, удалось обнаружить пять трупов. Соответствующие сведения предоставлены общественности со стороны массмедиа, которые ссылаются на заявления сотрудников СКР по Башкирии.
По данным СМИ, накануне в правоохранительные органы Уфы было направлено сообщение об обнаружении сразу пяти трупов. Предварительно, тела находились на стройке, размещенной на улице Блюхера. Некоторые источники утверждают, что на этом участке развернулось строительство многоэтажного здания, однако официальных подтверждений вышеуказанной информации пока не последовало.
В органах правопорядка Уфы отметили, что действительно осведомлены об обнаружении пяти трупов, но пока эти сведения находятся на стадии предварительной проверки. Официальных развернутых комментариев от правоохранителей на этот счет пока не предоставлялось.
По данным СМИ, накануне в правоохранительные органы Уфы было направлено сообщение об обнаружении сразу пяти трупов. Предварительно, тела находились на стройке, размещенной на улице Блюхера. Некоторые источники утверждают, что на этом участке развернулось строительство многоэтажного здания, однако официальных подтверждений вышеуказанной информации пока не последовало.
В органах правопорядка Уфы отметили, что действительно осведомлены об обнаружении пяти трупов, но пока эти сведения находятся на стадии предварительной проверки. Официальных развернутых комментариев от правоохранителей на этот счет пока не предоставлялось.
Автор: Марина Вебер