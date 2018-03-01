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exclusive / Наука

Учёные: Прикосновения любимого человека способны снизить боль
Группа израильских и французских учёных доказала, что прикосновения любимого мужчины способны снизить физическую боль у женщины. Это достигается синхронизацией мозга влюблённых, для чего достаточно просто взять возлюбленную за руку.

Учёные: Прикосновения любимого человека способны снизить боль


Чтобы прийти к данному заключению, специалисты провели эксперимент, задействовав в нём несколько десятков пар, состоящих в романтических отношениях. В ходе исследования женщинам причиняли боль, не превышаювшую 60 баллов из 100 возможных, путём подбора интенсивности нагрева кожи предплечья. Мужчинам предлагалось в тот или иной момент брать возлюбленных за руки. Во время эксперимента научные сотрудники записывали электрическую активность мозга всех участников исследования с помощью специального аппарата

Учёные выяснили: когда даме причиняли боль, а любимый брал её руку в свою, у обоих происходила синхронизация волн электрической активности, которые сменяли друг друга с частотой от 8 до 12 Герц. В это время уровень неприятных ощущений у женщины снижался.

Эксперты призвали близких людей не игнорировать тех, кому плохо, так как благодаря поддержке со стороны им будет значительно легче перенести не только ментальный, но и физический дискомфорт.

Ранее учёные сообщили, что политические воззрения человека могут зависеть от его обоняния.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 11:10
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