В ВЭБ прогнозируют курс доллара в 57,5-58 рублей
Эксперты ВЭБ высказали свое мнение относительно курса доллара в текущем году. Они прогнозируют его на уровне 57,5-58 рублей.
По словам главного экономиста финансовой организации Андрея Клепача, в текущем году курс станет крепче. Он отмечает, что показатель поднимется с 59 рублей. А вот в следующем году курс вновь упадет до 60 рублей. Это связано с уменьшением стоимости нефти после завершения соглашений ОПЕК.
Ранее сообщалось, что 27 февраля курс доллара снизился до минимального значения с апреля 2015 года.
По словам главного экономиста финансовой организации Андрея Клепача, в текущем году курс станет крепче. Он отмечает, что показатель поднимется с 59 рублей. А вот в следующем году курс вновь упадет до 60 рублей. Это связано с уменьшением стоимости нефти после завершения соглашений ОПЕК.
Ранее сообщалось, что 27 февраля курс доллара снизился до минимального значения с апреля 2015 года.
Автор: Сергей Сидорин