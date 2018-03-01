В Астраханской области полиция задержала собаку-хулиганку
На территории Астраханской области сотрудники полиции произвели задержание собаки-хулиганки. Соответствующие сведения предоставлены очевидцами в одной из соцсетей.
Согласно имеющимся сведениям, зафиксирован инцидент накануне в городе Ахтубинск. Внимание стражей порядка привлекла собака лайка, которая проявляла агрессивное поведение. В частности, нарушительница расхаживала по улицам, гавкала в сторону прохожих, в том числе детей, а также прыгала на них. В итоге было принято решение животное задержать и доставить в участок для выяснения обстоятельств. Предположительно, собака домашняя, поскольку имела ухоженный внешний вид. Каких-либо опознавательных знаков, указывающих на владельцев, при лайке обнаружить не удалось.
Однако спустя несколько часов после того, как объявление было опубликовано, хозяева животного нашлись, отправившись в отделение полиции и забрав питомца домой.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, собака за рулем неожиданно для всех ворвалась в интервью о стрельбе в школе.
Согласно имеющимся сведениям, зафиксирован инцидент накануне в городе Ахтубинск. Внимание стражей порядка привлекла собака лайка, которая проявляла агрессивное поведение. В частности, нарушительница расхаживала по улицам, гавкала в сторону прохожих, в том числе детей, а также прыгала на них. В итоге было принято решение животное задержать и доставить в участок для выяснения обстоятельств. Предположительно, собака домашняя, поскольку имела ухоженный внешний вид. Каких-либо опознавательных знаков, указывающих на владельцев, при лайке обнаружить не удалось.
Однако спустя несколько часов после того, как объявление было опубликовано, хозяева животного нашлись, отправившись в отделение полиции и забрав питомца домой.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, собака за рулем неожиданно для всех ворвалась в интервью о стрельбе в школе.
Автор: Марина Вебер