Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018
exclusive / Наука

Ученые: Культурные различия влияют на обнаружение запаха
Ученые уверены, что на обнаружение запаха оказывают влияние культурные различия. По информации исследователей, люди не пользуются обонянием так, как другие млекопитающие.

Ученые: Культурные различия влияют на обнаружение запаха


В процессе проведения научной работы удалось узнать, что обоняние у человека лучше, чем кто-либо думает. О том, что культурные различия воздействуют на уровень обнаружение запаха, заявили ученые из Колорадского Университета.

В ходе проведения сравнения выяснилось, что соответствующая способность развита лучше у тех, кто в ней действительно нуждается больше. Важнейшими факторами, отвечающими за определение навыка распознавания запахов, являются питание, а также образ жизни.

Кроме этого, люди используют обоняние в гораздо чаще, чем ранее предполагалось. Например, запах тела человека может рассказать, в каком состоянии он находится. В частности, люди могут быть агрессивными или тревожными

До сих пор не сформирована шкала запахов, по которой можно делать выводы. Когда дело доходит до цветового или звукового восприятия, человек ориентируется на определенную классификацию. Однако пока специалисты не знают, где на числовой оси пометить химические коктейли, ответственные за аромат крови, бананов, свежескошенной травмы, сообщает издание Planet Today.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:21
Читайте также
Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз
Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его
Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера
Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в
Лукашенко пригрозил ответить России на запрет
В Волгограде завершили строительство стадиона к
В МЧС Оренбуржья предупреждают об аномальных
Минтруд РФ опровергает планы по возрождению
В сети Instagram появился новый аккаунт патриарха
В России отмечена стагнация спроса на новостройки
«Газпром» с 1 марта прекращает поставки
В США в церкви благословили винтовки
Добавление комментария
Последние новости
01.03, 20:21 Появилось первое «живое» фото Xiaomi Mi MIX 2S со
01.03, 20:11 Геологи нашли место, где произойдет очередной переворот
01.03, 20:00 Twitter обзавелся функцией закладок
01.03, 19:50 Наоми Кэмпбелл признала свой роман с молодым репером
01.03, 19:46 Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз с
01.03, 19:39 Volkswagen анонсировал старт предзаказов на кроссовер
01.03, 19:32 Министр культуры Франции заявил, что "Джоконда" может
01.03, 19:24 В Москве фитнес-тренера отправят под суд за продажу
01.03, 19:19 Ольга Бузова признана "главным хайпожором" среди
01.03, 19:10 Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его видишь
01.03, 19:03 Любители порно с мировыми знаменитостями испугались
01.03, 18:55 Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
01.03, 18:45 Физики нашли возле Фукусимы радиоактивные наночастицы
01.03, 18:37 Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера по
01.03, 18:30 Во второй половине февраля изменилась стоимость более 10
01.03, 18:23 Анна Седокова показала поклонникам подросшего сына
01.03, 18:16 В России начинаются продажи кроссовера Jaguar E-Pace
01.03, 18:10 В США семиклассника арестовали за фото винтовки из Lego
01.03, 18:03 МВД РФ назвало количество угнанных авто в 2017 году
01.03, 17:58 Россияне смогут бесплатно провериться на рак