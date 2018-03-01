Ученые: Культурные различия влияют на обнаружение запаха
Ученые уверены, что на обнаружение запаха оказывают влияние культурные различия. По информации исследователей, люди не пользуются обонянием так, как другие млекопитающие.
В процессе проведения научной работы удалось узнать, что обоняние у человека лучше, чем кто-либо думает. О том, что культурные различия воздействуют на уровень обнаружение запаха, заявили ученые из Колорадского Университета.
В ходе проведения сравнения выяснилось, что соответствующая способность развита лучше у тех, кто в ней действительно нуждается больше. Важнейшими факторами, отвечающими за определение навыка распознавания запахов, являются питание, а также образ жизни.
Кроме этого, люди используют обоняние в гораздо чаще, чем ранее предполагалось. Например, запах тела человека может рассказать, в каком состоянии он находится. В частности, люди могут быть агрессивными или тревожными
До сих пор не сформирована шкала запахов, по которой можно делать выводы. Когда дело доходит до цветового или звукового восприятия, человек ориентируется на определенную классификацию. Однако пока специалисты не знают, где на числовой оси пометить химические коктейли, ответственные за аромат крови, бананов, свежескошенной травмы, сообщает издание Planet Today.
В процессе проведения научной работы удалось узнать, что обоняние у человека лучше, чем кто-либо думает. О том, что культурные различия воздействуют на уровень обнаружение запаха, заявили ученые из Колорадского Университета.
В ходе проведения сравнения выяснилось, что соответствующая способность развита лучше у тех, кто в ней действительно нуждается больше. Важнейшими факторами, отвечающими за определение навыка распознавания запахов, являются питание, а также образ жизни.
Кроме этого, люди используют обоняние в гораздо чаще, чем ранее предполагалось. Например, запах тела человека может рассказать, в каком состоянии он находится. В частности, люди могут быть агрессивными или тревожными
До сих пор не сформирована шкала запахов, по которой можно делать выводы. Когда дело доходит до цветового или звукового восприятия, человек ориентируется на определенную классификацию. Однако пока специалисты не знают, где на числовой оси пометить химические коктейли, ответственные за аромат крови, бананов, свежескошенной травмы, сообщает издание Planet Today.
Автор: Валерия Орлова