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В РФ озвучили стоимость пикапа Mercedes-Benz X-class 2018
Дилеры Mercedes-Benz открыли предзаказы на X-class в. В рамках ожидаемого в июне 2018 года шоу-рума пикап представят в сегменте грузопассажирских транспортных средств, будут предложены модели X 250 d и X 220 d.

В РФ озвучили стоимость пикапа Mercedes-Benz X-class 2018


Пресс-представитель «Мерседес Бенц Рус.» сообщил, что покупателям станут доступны три линии исполнения полноразмерного внедорожного пикапа X-class. Машина предложена в РФ с 6-ступенчатой МКПП, цена Х 220 d составляет 2,899 млн рублей. Модель Х 250 d Progressive оборудовали 7-ступенчатой АКПП, по прайс-листу её предложат за 3,169 млн рублей. «Люксовый» вариант Х 250 d Power стоит 3,499 млн рублей. В стандартные опции входит система ЭРА-ГЛОНАСС, антипробуксовочная ASR и антиблокировочная ABS, имеется помощь при начале трогания Start-off Assist. Предусмотрена регулировка скорости спуска, в салоне использовали кожаную обивку на коробке передач, руле и рычаге ручного тормоза.

В РФ озвучили стоимость пикапа Mercedes-Benz X-class 2018


Предусмотрены накладки на порогах из алюминия, имеется 8-канальная аудиосистема. Установлена камера кругового видеообзора, климат-контроль, парктроник и система Mercedes me connect.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:15
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