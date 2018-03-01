Сборы российских фильмов за рубежом превысили 44 миллиона долларов
Кассовые сборы российских фильмов за рубежом превысили 44 миллиона долларов. Как можно заметить из статистики государственного Фонда кино, в 2017 году показатель аудитории и прибыльности от просмотров за границей составил 17% от общей суммы проката.
Всего за прошлый год в более чем 40 странах российские киноленты посмотрели около 11 миллионов человек. При этом прибыльность, по сравнению с 2016 годом, уменьшилась примерно на 4 миллиона долларов, а аудитория наоборот увеличилась более чем на миллион зрителей.
По данным статистики, больше всего собрал фильм “Защитники” – 7,1 миллиона долларов, а в России всего 4,5 миллионов долларов. За весь год жители России потратили на билеты в кинотеатры около миллиарда долларов, из каких 223 миллиона на фильмы российского кинематографа, при общей посещаемости в 54,7 миллионов зрителей.
Такой показатель, как просмотры за рубежом, считается отличным способом продемонстрировать качественные киноленты для иностранных кинолюбителей и является глобальным продвижением культуры, ценностей и колоритного фольклора Российской Федерации. Причем статистику просмотров за границей Фонд кино начал собирать впервые с 2017 года.
Критики выделили еще множество фильмов завоевавших большую аудиторию, которые также принесли отличный доход, и среди них: “Последний богатырь”, “Викинг”, “Притяжение”.
Всего за прошлый год в более чем 40 странах российские киноленты посмотрели около 11 миллионов человек. При этом прибыльность, по сравнению с 2016 годом, уменьшилась примерно на 4 миллиона долларов, а аудитория наоборот увеличилась более чем на миллион зрителей.
По данным статистики, больше всего собрал фильм “Защитники” – 7,1 миллиона долларов, а в России всего 4,5 миллионов долларов. За весь год жители России потратили на билеты в кинотеатры около миллиарда долларов, из каких 223 миллиона на фильмы российского кинематографа, при общей посещаемости в 54,7 миллионов зрителей.
Такой показатель, как просмотры за рубежом, считается отличным способом продемонстрировать качественные киноленты для иностранных кинолюбителей и является глобальным продвижением культуры, ценностей и колоритного фольклора Российской Федерации. Причем статистику просмотров за границей Фонд кино начал собирать впервые с 2017 года.
Критики выделили еще множество фильмов завоевавших большую аудиторию, которые также принесли отличный доход, и среди них: “Последний богатырь”, “Викинг”, “Притяжение”.
Автор: Тригуб Сергей