Пуговка из «Папиных дочек» готовится к Олимпийским играм
Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», посвящает фигурному катанию всё свободное от учебы время. Она приняла решение прекратить актерскую деятельность некоторое время назад, чтобы погрузиться в мир спорта. Сейчас 16-летняя Старшова выступает в ледовых шоу и мечтает принять участие в Олимпийских играх.
«Тренируюсь, следующая Олимпиада моя!» - написала звезда «Папиных дочек» в своем микроблоге. Подписчики поддержали Старшову в ее намерениях и пожелали добиться больших успехов в этом виде спорта.
Очевидно, что бывшая актриса делает только первые шаги в фигурном катании, а ее заявление о подготовке к Олимпийским играм, было, скорее всего, шуткой. В то же время пользователи уверены, что однажды Старшова может стать чемпионкой мира.
Старшова снялась в 20-ти сезонах популярного ситкома «Папины дочки». Несмотря на то, что поступали массовые предложения принять участие в других проектах, она приняла решение не связывать свою жизнь с миром кино и телевидения. Сейчас Старшова учится в 10 классе, а через год планирует стать студенткой одного из медицинских ВУЗов.
«Тренируюсь, следующая Олимпиада моя!» - написала звезда «Папиных дочек» в своем микроблоге. Подписчики поддержали Старшову в ее намерениях и пожелали добиться больших успехов в этом виде спорта.
Очевидно, что бывшая актриса делает только первые шаги в фигурном катании, а ее заявление о подготовке к Олимпийским играм, было, скорее всего, шуткой. В то же время пользователи уверены, что однажды Старшова может стать чемпионкой мира.
Старшова снялась в 20-ти сезонах популярного ситкома «Папины дочки». Несмотря на то, что поступали массовые предложения принять участие в других проектах, она приняла решение не связывать свою жизнь с миром кино и телевидения. Сейчас Старшова учится в 10 классе, а через год планирует стать студенткой одного из медицинских ВУЗов.
Автор: Валерия Орлова