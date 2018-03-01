Пользователи Facebook из 40 стран смогут найти работу через соцсеть
На официальном блоге Facebook сообщается, что пользователи соцсети из 40 стран смогут найти через нее работу. До этого данная функция была доступна только в Канаде и США.
На данный момент список стран, подключенных к программе, не известен, но система уже выдает запросы по Москве. В компании отмечают, что каждый четвертый американец нашел работу именно при помощи социальной сети.
Пользователи смогут узнать о вакансиях в профильной вкладке. При помощи обратной форму соискатель может отправить работодателю резюме и договориться, в случае заинтересованности, о собеседовании. Также в выигрыше окажутся и владельцы бизнеса, которые смогут быстрее и за меньшие средства находить необходимых сотрудников.
В Facebook отмечают, что за период с 2011 года потратили более 1 млрд долларов на развитие малого бизнеса, а также на помощь поиска работы. В текущем году в социальной сети также планируют потратить такую же сумму на эти нужды.
Ранее сообщалось, что в Facebook станет возможным добавление новых участников в аудио- и видеочаты.
На данный момент список стран, подключенных к программе, не известен, но система уже выдает запросы по Москве. В компании отмечают, что каждый четвертый американец нашел работу именно при помощи социальной сети.
Пользователи смогут узнать о вакансиях в профильной вкладке. При помощи обратной форму соискатель может отправить работодателю резюме и договориться, в случае заинтересованности, о собеседовании. Также в выигрыше окажутся и владельцы бизнеса, которые смогут быстрее и за меньшие средства находить необходимых сотрудников.
В Facebook отмечают, что за период с 2011 года потратили более 1 млрд долларов на развитие малого бизнеса, а также на помощь поиска работы. В текущем году в социальной сети также планируют потратить такую же сумму на эти нужды.
Ранее сообщалось, что в Facebook станет возможным добавление новых участников в аудио- и видеочаты.
Автор: Сергей Сидорин