Поклонники “Дома-2” обсуждают странную форму груди Марии Кохно
Поклонники проекта “Дом-2” обсуждают странную форму груди экс-участницы проекта Марии Кохно. Активные дискуссии вызвало новое фото теледивы, опубликованное в ее Instagram.
На своей странице в соцсети Мария Кохно обнародовала несколько фото, где она в спортивном наряде и коротком топе сидит с джойстиком в руках. У своих фолловеров бывшая участница “Дома-2” поинтересовалась, в какую игру им приходилось играть в последний раз. При этом основное внимание публики привлекла грудь теледивы, а точнее форма вышеупомянутой части тела, которую многие нашли несколько странной.
В комментариях между фолловерами развернулись споры. Кто-то считает, что все дело в неудачно “сидящем” топе, пока другие убеждены, что у Марии Кохно просто странная форма бюста. “Грудь висит ,ещё и ссутулилась”, “А что у неё с грудью?”, “Что за вид?” — удивились подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто стали на защиту экс-звезды “Дома-2”. Публикация бывшей участницы реалити-шоу успела за день собрать более 34 тысяч отметок “Мне нравится”.
На своей странице в соцсети Мария Кохно обнародовала несколько фото, где она в спортивном наряде и коротком топе сидит с джойстиком в руках. У своих фолловеров бывшая участница “Дома-2” поинтересовалась, в какую игру им приходилось играть в последний раз. При этом основное внимание публики привлекла грудь теледивы, а точнее форма вышеупомянутой части тела, которую многие нашли несколько странной.
В комментариях между фолловерами развернулись споры. Кто-то считает, что все дело в неудачно “сидящем” топе, пока другие убеждены, что у Марии Кохно просто странная форма бюста. “Грудь висит ,ещё и ссутулилась”, “А что у неё с грудью?”, “Что за вид?” — удивились подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто стали на защиту экс-звезды “Дома-2”. Публикация бывшей участницы реалити-шоу успела за день собрать более 34 тысяч отметок “Мне нравится”.
Автор: Марина Вебер