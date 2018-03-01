Поклонники раскритиковали короткое платье Регины Тодоренко
Поклонники певицы и телеведущей Регины Тодоренко раскритиковали ее очень короткое платье. Поводом для этого послужила новая фотография знаменитости, обнародованная в социальной сети Instagram.
«Ребята мои, рассказывайте, Видели новое шоу#Мейкаперы на @fridaytv? После такого я могу официально вести свадьбы, корпоративы , веселые старты. Отныне все концерты в Домах Культуры МОИИИИ. Как я вам в новом амплуа ведущей студийного шоу? Понравилась/не понравилась?» - спросила у подписчиков Тодоренко.
Однако на этот раз все внимание было приковано не к инфоповоду, а к фотографии, которой бывшая ведущая «Орла и решки» сопроводила публикацию. На снимке Тодоренко запечатлена в коротком платье с серебристыми вставками. Наряд едва прикрывает грудь знаменитости, а впереди имеется еще и разрез, несмотря на то, что длина является очень маленькой.
Среди комментаторов нашлись все-таки и те, кто высказался по поводу нового шоу. Они отметили, что Тодоренко является живой, веселой и красивой ведущей.
«Ребята мои, рассказывайте, Видели новое шоу#Мейкаперы на @fridaytv? После такого я могу официально вести свадьбы, корпоративы , веселые старты. Отныне все концерты в Домах Культуры МОИИИИ. Как я вам в новом амплуа ведущей студийного шоу? Понравилась/не понравилась?» - спросила у подписчиков Тодоренко.
Однако на этот раз все внимание было приковано не к инфоповоду, а к фотографии, которой бывшая ведущая «Орла и решки» сопроводила публикацию. На снимке Тодоренко запечатлена в коротком платье с серебристыми вставками. Наряд едва прикрывает грудь знаменитости, а впереди имеется еще и разрез, несмотря на то, что длина является очень маленькой.
Среди комментаторов нашлись все-таки и те, кто высказался по поводу нового шоу. Они отметили, что Тодоренко является живой, веселой и красивой ведущей.
Автор: Валерия Орлова