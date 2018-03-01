Cмартфон Samsung Galaxy S9 научился контролировать кровяное давление
Компания Samsung и американские ученые научили смартфон Samsung Galaxy S9 фиксировать различные показатели организма. Одна из важнейших функций – это контроль кровяного давления.
Владельцам Samsung Galaxy S9 будет достаточно приложить гаджет к запястью любой руки и встроенный оптический датчик измерит уровень кровяного давления. Также имеются функции определения наличия стресса и замер количества калорий в пище через фотографию.
Всеми новыми возможностями можно будет воспользоваться через приложение My BP Lab, созданного совместно с сотрудниками университета из Сан-Франциско. Программа обрабатывает множество информации и проводит анализ полученных данных. Будет возможность узнать самые стрессовые дни или от каких факторов зависит повышение кровяного давления. В итоге это поможет контролировать организм в кризисных ситуациях и держать уровень артериального давления в норме, что значительно улучшит здоровье и продлит жизнь.
My BP Lab будет доступно для скачивания 15 марта, также пользователи будут участвовать в трехнедельных тестах, которые покажут, как различные показатели организма зависят от эмоций и стрессов. Участники будут делиться подробной информацией о проведенном дне.
Владельцам Samsung Galaxy S9 будет достаточно приложить гаджет к запястью любой руки и встроенный оптический датчик измерит уровень кровяного давления. Также имеются функции определения наличия стресса и замер количества калорий в пище через фотографию.
Всеми новыми возможностями можно будет воспользоваться через приложение My BP Lab, созданного совместно с сотрудниками университета из Сан-Франциско. Программа обрабатывает множество информации и проводит анализ полученных данных. Будет возможность узнать самые стрессовые дни или от каких факторов зависит повышение кровяного давления. В итоге это поможет контролировать организм в кризисных ситуациях и держать уровень артериального давления в норме, что значительно улучшит здоровье и продлит жизнь.
My BP Lab будет доступно для скачивания 15 марта, также пользователи будут участвовать в трехнедельных тестах, которые покажут, как различные показатели организма зависят от эмоций и стрессов. Участники будут делиться подробной информацией о проведенном дне.
Автор: Северов Андрей