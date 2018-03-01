Мессенджер Telegram не исключает полного отказа от ICO
Мессенджер Telegram может отказаться от Initial coin offering (ICO), процесса первичного размещения криптовалют. Данная процедура была запланирована к проведению в марте.
Процедуру ICO заменят двумя раундами в закрытом режиме, их запланировали для квалифицированных инвесторов. В компании Павла Дурова подтвердили, что ICO может не состояться. Московские массмедиа ссылаются на презентации для потенциальных игроков. Согласно информации от ряда крупных инвесторов, сообщается, что суммарно Telegram привлечёт около 3 млрд долларов. Предполагается выпуск 5 млрд токенов Gram, из них 52-54% выделят инвесторам, 4% - для разработчиков. Не менее 42-44% сохранят как резерв. На протяжении первого раунда, прошедшего в феврале при участии 81 инвестора, собрали 850 млн долларов.
Согласна информации с презентаций, на протяжении второго раунда токен Gram, предположительно, будут оценивать в три раза больше: 1,1-1,45 доллара против 0,38 доллара. Второй раунд проведут на Каймановых островах, с этой целью создадут компанию DVC TON Fund. Она станет принимать платежи в валюте США, после этого инвесторам станут переводить токены.
Процедуру ICO заменят двумя раундами в закрытом режиме, их запланировали для квалифицированных инвесторов. В компании Павла Дурова подтвердили, что ICO может не состояться. Московские массмедиа ссылаются на презентации для потенциальных игроков. Согласно информации от ряда крупных инвесторов, сообщается, что суммарно Telegram привлечёт около 3 млрд долларов. Предполагается выпуск 5 млрд токенов Gram, из них 52-54% выделят инвесторам, 4% - для разработчиков. Не менее 42-44% сохранят как резерв. На протяжении первого раунда, прошедшего в феврале при участии 81 инвестора, собрали 850 млн долларов.
Согласна информации с презентаций, на протяжении второго раунда токен Gram, предположительно, будут оценивать в три раза больше: 1,1-1,45 доллара против 0,38 доллара. Второй раунд проведут на Каймановых островах, с этой целью создадут компанию DVC TON Fund. Она станет принимать платежи в валюте США, после этого инвесторам станут переводить токены.
Автор: Семен Зайцев