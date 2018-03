Составлен ТОП главных игровых премьер весны

Данная игра выйдет 23 марта на ПК, а также консолях PlayStation 4 и Xbox One. Многие эксперты сходятся на мнении, что дата релиза была выбрана не совсем правильно, так как через несколько дней состоится премьера более раскрученной Far Cry 5. Разработкой игры занимались специалисты студии Hazelight Studios, которые решили выпустить экшн-адвенчер нового образца. Поклонники жанра сразу же сравнили продукт с Kane & Lynch: Dead Men, вышедшем в 2007 году. Главными отличиями игры от аналога станут более современная графика и возможность одновременного участия в режиме истории нескольких пользователей. Разработчиком визуала и сюжета выступил Юсеф Фарес, который ранее отличился в необычной Brothers: A Tale of Two Sons. В игре придется не только решать логические загадки, но и бороться с противниками. Главным героям предстоит не только составить план побега, но и скрываться от охранников и других антагонистов. Кроме того, персонажи были грамотно проработаны, ввиду чего они перестанут быть просто картонными фигурами, получив собственные черты и особенности.Игра появится в продаже 27 марта на PlayStation 4 и Xbox One, после чего доберется и до ПК. По мнению многих западных изданий, она является одной из самых ожидаемых в текущем году. После успеха предыдущей части, рассказывающей о доисторических путешествиях главного персонажа, пользователи ожидают современного боевика с элементами хоррора. Изначально релиз планировался на февраль, но из-за дополнительной работы по устранению багов он был перенесен. Представители компании Ubisoft рассказали, что сделали игру значительно лучше за счет большого количества сценарных ответвлений. Аналогичная ситуация в свое время прослеживалась и с Assassin’s Creed: Origins. Действия игры будут происходить в округе Хоуп штата Монтана. Главному герою придется противостоять главе секты, который решит взять власть в свои руки. После премьеры первого тизера игры начались споры по поводу места действия. Все предыдущие части переносили пользователей в выдуманную страну. Теперь же им придется противостоять злу на территории США.Игра должна выйти в начале марта только на PlayStation 4. По информации от разработчиков, она станет своеобразным «мягким» сиквелом God of War III, выпущенным в 2010 году. Она будет отличаться отсутствием большого количества насилия. Разработчики решили сменить греческую мифологию скандинавской, рассказывая о путешествиях викингов. По сюжету, Кратос, который отомстил олимпийским богам, живет со своим сыном в мире скандинавских старейшин. В один момент над всем живым нависает угроза, ввиду чего он должен начать противостояние злым силам. Примечательно, что разработка игры ведется на протяжении примерно трех лет. Особенностью релиза должно стать равномерное повествование. Это означает, что игроку не придется смотреть длинные заставки, так как все будет происходить в реальном времени. Аналогичная методика введения сюжета использовалась в Half-Life 2.Релиз игры должен состояться во второй половине апреля на PlayStation. Разработчиками выступили специалисты студии Quantic Dream, подарившей пользователям Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Сюжет игры будет рассказывать о первом андроиде с искусственным интеллектом по имени Кара, которая не может найти себе место в мире. Все другие роботы являются простыми машинами, не имеющими собственного мышления. В Detroit: Become Human появятся сразу несколько играбельных персонажей, ввиду чего после смерти одного можно будет переключиться на другого. Среди особенностей игры стоит выделить интересный ландшафтный дизайн, который сильно напоминает пейзажи из фильма «Бегущий по лезвию».Данная игра также выйдет на PlayStation 4. Она стала главным претендентом на звание главного релиза года вместе с Far Cry 5, God of War и Beyond Good and Evil 2. Создатели решили не отталкиваться от комиксов, разработав собственный оригинальный сюжет. Главным героем станет известный всем Питер Паркер, которому придется встать на защиту Нью-Йорка. Теперь ему предстоит противостоять банде Inner Demons, которая пришла на замену поверженному Уилосону Фиску. По информации от разработчиков студии Insomniac Games, в игре будут использовать костюмы Человека-паука, в которых он появляется в кинематографической вселенной Marvel. Единственным отличием станет отсутствие Мстителей в сюжете.