В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
В Тульской области в четверг, 1 марта, было зафиксировано ДТП, одним из участников которого стал автобус с пассажирами. Инцидент произошел на автотрассе «Крым». В результате соответствующей аварии пострадали 11 человек.
По имеющимся данным, около семи часов утра по мск произошло столкновение пассажирского автобуса и большегруза. В салоне первого транспортного средства находились рабочие.
Сообщается, что автобус въехал в фуру, которая была припаркована на обочине. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Они приняли решение о госпитализации только одного пострадавшего. У остальных медики диагностировали легкие телесные повреждения
По имеющимся данным, около семи часов утра по мск произошло столкновение пассажирского автобуса и большегруза. В салоне первого транспортного средства находились рабочие.
Сообщается, что автобус въехал в фуру, которая была припаркована на обочине. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Они приняли решение о госпитализации только одного пострадавшего. У остальных медики диагностировали легкие телесные повреждения
Автор: Валерия Орлова