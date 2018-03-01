На видео попал самый большой ядовитый паук Австралии
На видео сняли самого большого ядовитого сиднейского лейкопаутинного паука за всю историю наблюдений. Соответствующий экземпляр накануне поступил в Австралийский зоопарк.
Размер ядовитого паука, который стал частью фауны зоопарка, составил порядка 7,8 см. Притом что обычно указанный вид вырастает максимум до 5 см. По данным иностранных массмедиа, из-за необычного внешнего вида членистоногое прозвали Колоссом. Обнаружить весьма нестандартный экземпляр удалось в рамках программы, смысл которой скрывается в извлечении яда из самцов пауков с целью последующего создания эффективного противоядия от их укусов. К примеру, в 2017 году исследователям удалось выявить и лишить опасной особенности порядка 3,5 тысяч особей.
Предпринимаемая экспертами практика дает свои плоды, поскольку в период с 1981 году не удалось зафиксировать случаев летального исхода после укуса непосредственно воронковых пауков. При этом с 1927 года и до 1981 их яд стал причиной смерти по меньшей мере 13 граждан.
Ранее ученые объяснили причины страха людей перед пауками.
Размер ядовитого паука, который стал частью фауны зоопарка, составил порядка 7,8 см. Притом что обычно указанный вид вырастает максимум до 5 см. По данным иностранных массмедиа, из-за необычного внешнего вида членистоногое прозвали Колоссом. Обнаружить весьма нестандартный экземпляр удалось в рамках программы, смысл которой скрывается в извлечении яда из самцов пауков с целью последующего создания эффективного противоядия от их укусов. К примеру, в 2017 году исследователям удалось выявить и лишить опасной особенности порядка 3,5 тысяч особей.
Предпринимаемая экспертами практика дает свои плоды, поскольку в период с 1981 году не удалось зафиксировать случаев летального исхода после укуса непосредственно воронковых пауков. При этом с 1927 года и до 1981 их яд стал причиной смерти по меньшей мере 13 граждан.
Ранее ученые объяснили причины страха людей перед пауками.
Автор: Марина Вебер