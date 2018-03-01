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АвтоВАЗ снизит количество экспортируемых автомобилей в Европу
Российская компания АвтоВАЗ заявила о снижение количества экспортируемых автомобилей в Европу. Такое решение вызвано ужесточением требований к экологическим условиям и вредным выбросам, которые не поддерживаются в машинах автопроизводителя.

АвтоВАЗ снизит количество экспортируемых автомобилей в Европу


По сообщениям специалистов компании, АвтоВАЗ планирует восстановить и увеличить спрос на свою продукцию к 2020 году. Добиться этого помогут множественные инженерские доработки, соответствующие всем нужным требованиям, а также прогнозируется выпуск новых автомобилей Lada с гибридными двигателями и электромоторами.

На данный момент разрешенные выбросы СО2 в Европейском Союзе должны не превышать 120 грамм на километр, а в существующих машинах Lada этот показатель более 130, а иногда даже доходит до 220 грамм на километр. В целом реализация автомобилей не запрещается, но за каждый дополнительный грамм водителям придется заплатить 2 евро, что значительно снизит спрос на такие машины. Общие потери российской компании АвтоВАЗ составят 3 миллиарда рублей, а будущие цены на доработанные автомобили пока не сообщаются.

АвтоВАЗ снизит количество экспортируемых автомобилей в Европу


Такая ситуация сложилась после всемирно известного “Дела Volkswagen”, еще называемого “Дизельгейт”, которая и привела к увеличению требований по экологичности выпускаемых авто. Многие крупные автокомпании применяли специальное программное обеспечение, с помощью которого фальсифицировали настоящую информацию о количестве выбрасываемых в воздух оксидов азота.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 11:41
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Комментарии
Комментатор
Откровенно жаль Европу как они передвигаться будут .
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Сегодня, 12:12
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