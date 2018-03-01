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Безрамочный смартфон Lenovo K520 появился в TENAA
На сайте китайского интернет-сервиса сертификации и оборудования связи TENAA эксперты обнаружили еще не представленный безрамочный смартфон Lenovo K520. Специалисты уверены, что это еще один девайс, выпущенный для обновления серии китайского производителя.

Безрамочный смартфон Lenovo K520 появился в TENAA


В начале января разработчики представили свой первый полноэкранный смартфон K320t. Что касается Lenovo K520, то он получил похожий дизайн, корпус, выполненный из металла, сканер отпечатков пальцев и двойную вертикальную камеру.

Девайс обзавелся FHD + экраном, разрешение которого составляет 2160х1080 рх, а размер – 5,65 дюймов. В качестве аппаратной основы выступает 8-ядерный чипсет с тактовой частотой 2 ГГц. Существует два варианта оперативной памяти – 4 и 6 Гб. В зависимости от модификации, размер накопителя составляет 32 или 64 Гб.

По данным TENAA, обе камеры имеют разрешение 8 Мп. На фото видно, что основная имеет два модуля. Управление Lenovo K520 осуществляется посредством ОС Android 8.0. Смартфон должен поступить на рынок в черном, серебристом и красном цветах. Ценник и дата выхода пока не сообщаются.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:55
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