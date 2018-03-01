Ученые: Новые сорта табака улучшат здоровье людей
Ученые создают новые сорта табака, по проекту NEWCOTIANA будет внесен вклад в возрождение традиционного выращивания растений данного вида. Согласно планов, предстоит создать новые продукты, полезные для здоровья.
В ходе реализации проекта, заявляют его авторы, появится возможность для активизации рынка высокоценных компонентов. Группа исследователей во главе с Ральфом Боком из института физиологии молекулярных растений имени Макса Планка приступила к инновационной деятельности. Предстоит объединить ряд новых методик по селекции растений, применяемых для производства продуктов медицинского и косметического назначения. Молекулярное разведение позволит создать новые разновидности табака и его дикого родственника Nicotiana benthamiana.
Это обеспечит получение продуктов с добавленной стоимостью, таких как антитела, вакцины и лекарственные средства. Ральф Бок подчеркнул, что проект NEWCOTIANA внесёт определенный вклад в возрождение традиционных сортов растений. Необходимо наполнить рынок табачными продуктами, полезными для здоровья.
В ходе реализации проекта, заявляют его авторы, появится возможность для активизации рынка высокоценных компонентов. Группа исследователей во главе с Ральфом Боком из института физиологии молекулярных растений имени Макса Планка приступила к инновационной деятельности. Предстоит объединить ряд новых методик по селекции растений, применяемых для производства продуктов медицинского и косметического назначения. Молекулярное разведение позволит создать новые разновидности табака и его дикого родственника Nicotiana benthamiana.
Это обеспечит получение продуктов с добавленной стоимостью, таких как антитела, вакцины и лекарственные средства. Ральф Бок подчеркнул, что проект NEWCOTIANA внесёт определенный вклад в возрождение традиционных сортов растений. Необходимо наполнить рынок табачными продуктами, полезными для здоровья.
Автор: Семен Зайцев