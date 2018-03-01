Ученые рассказали об опасности пробежек у городских дорог
Лондонская исследовательская группа обнаружила, что физическая активность на низком уровне вблизи оживленных дорог снижает положительные эффекты от занятий. Это касается в том числе и пробежек, сообщается на страницах издания Heilpraxisnet.
В частности, пробежки у оживленных трасс в черте города опасны для работы сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. В рамках исследования 120 мужчин и женщин проводили две двухчасовые прогулки от трех до восьми недель. Одна группа занималась у оживленной трассы, пока вторая предпочитала физнагрузки в парковой зоне. Исследование включало здоровых добровольцев, а также пациентов с хроническими заболеваниями сердца и легких. До и после прогулок авторы работы изучили сердце и легкие участников. У всех испытуемых отмечалась улучшенная функция легких после пробежек в парке. У больных пациентов симптомы, такие как кашель, мокрота и одышка, увеличивались, когда они прогуливались по загрязненному участку у дороги.
Физическая активность заставляет вдыхать глубже, поэтому поглощаются большее количество нефильтрованных загрязняющих веществ. Это загрязнение может отрицать положительные эффекты физической активности.
В частности, пробежки у оживленных трасс в черте города опасны для работы сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. В рамках исследования 120 мужчин и женщин проводили две двухчасовые прогулки от трех до восьми недель. Одна группа занималась у оживленной трассы, пока вторая предпочитала физнагрузки в парковой зоне. Исследование включало здоровых добровольцев, а также пациентов с хроническими заболеваниями сердца и легких. До и после прогулок авторы работы изучили сердце и легкие участников. У всех испытуемых отмечалась улучшенная функция легких после пробежек в парке. У больных пациентов симптомы, такие как кашель, мокрота и одышка, увеличивались, когда они прогуливались по загрязненному участку у дороги.
Физическая активность заставляет вдыхать глубже, поэтому поглощаются большее количество нефильтрованных загрязняющих веществ. Это загрязнение может отрицать положительные эффекты физической активности.
Автор: Марина Вебер