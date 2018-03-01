У берегов США найдено массовое подводное захоронение людей
Американские исследователи из Бюро археологических исследований Флориды (Bureau of Archaeological Research) в ходе исследования берегов США нашли массовое подводное захоронение людей. Останки впервые были обнаружены в 2016 году на глубине 6,5 метров в районе Манасота-Ки.
Ныряльщики два года назад обнаружили челюстную кость. Это стало первой находкой в районе неизвестного индейского захоронения на площади три тысячи квадратных километров. Теперь исследователи обнаружили сломанную кость руки, фрагменты черепа, резные деревянные доски и кусочки ткани. Некоторые предметы имеют возраст более семи тысяч лет. На данный момент найдены останки шести человек, но, не исключено, что в скором времени ученые обнаружат еще кости.
Схожее подводное захоронение ранее было обнаружено на другом стороне Флориды в Виндовере. Здесь были найдены хорошо сохранившиеся останки 168 человек. Ученые считают, что могилы в Манасота-Ки также ранее были выше уровня моря, но они оказались затоплены водой в результате глобального потепления.
Ныряльщики два года назад обнаружили челюстную кость. Это стало первой находкой в районе неизвестного индейского захоронения на площади три тысячи квадратных километров. Теперь исследователи обнаружили сломанную кость руки, фрагменты черепа, резные деревянные доски и кусочки ткани. Некоторые предметы имеют возраст более семи тысяч лет. На данный момент найдены останки шести человек, но, не исключено, что в скором времени ученые обнаружат еще кости.
Схожее подводное захоронение ранее было обнаружено на другом стороне Флориды в Виндовере. Здесь были найдены хорошо сохранившиеся останки 168 человек. Ученые считают, что могилы в Манасота-Ки также ранее были выше уровня моря, но они оказались затоплены водой в результате глобального потепления.
Автор: Сергей Сидорин