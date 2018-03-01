Билл Гейтс предупредил о смертельной опасности криптовалют
Миллиардер и один из соучредителей Microsoft Билл Гейтс обрушился с критикой на криптоинвесторов и криптовалюты. По мнению бизнесмена, цифровая валюта в прямом смысле этого слова убивает людей, поскольку она используется для приобретения наркотиков и финансирования терроризма.
Своими мыслями по поводу криптовалюты поделился на онлайн-интервью Reddit, поскольку не считает анонимность виртуальных робот «хорошей характеристикой». Гейтс добавил, что поддерживает борьбу властей многих стран с отмыванием денег, финансирование терроризма, уклонением от налогов.
По словам миллиардера, криптовалюты нередко используются для приобретения запрещенных средств, употребление которых приводит к смерти.
Своими мыслями по поводу криптовалюты поделился на онлайн-интервью Reddit, поскольку не считает анонимность виртуальных робот «хорошей характеристикой». Гейтс добавил, что поддерживает борьбу властей многих стран с отмыванием денег, финансирование терроризма, уклонением от налогов.
По словам миллиардера, криптовалюты нередко используются для приобретения запрещенных средств, употребление которых приводит к смерти.
Автор: Валерия Орлова