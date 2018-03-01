В апреле 2018 года на ПК выйдет тактическая стратегия BattleTech
В апреле 2018 года на ПК станет доступна тактическая стратегия BattleTech. Представители студии Harebrained Schemes, а также руководство компании Paradox Interactiv уже открыли предзаказ на новинку.
Несмотря на то, что в Сети появился трейлер BattleTech, официальной даты релиза игры разработчики еще не озвучили. Сюжет тактической стратегии построен на межзвездной гражданской войне, которая развернулась в 3025 году. Перед игроками стоит задача умело руководить собственной командой мехов и, кроме того, пилотов. Чтобы иметь возможность проводить операции, необходимо построить специальную базу. В случае выполнения заданий от феодалов можно будет заниматься ремонтом неисправных объектов, восстанавливая их функции.
Чтобы одержать победу в BattleTech, необходимо проявить незаурядные навыки полководца, выбрав грамотную стратегию ведения боя. В трейлере, представленном разработчиками, геймеры могут ознакомиться с ключевыми особенностями сражения боевых машин непосредственно в процессе гражданской войны.
Несмотря на то, что в Сети появился трейлер BattleTech, официальной даты релиза игры разработчики еще не озвучили. Сюжет тактической стратегии построен на межзвездной гражданской войне, которая развернулась в 3025 году. Перед игроками стоит задача умело руководить собственной командой мехов и, кроме того, пилотов. Чтобы иметь возможность проводить операции, необходимо построить специальную базу. В случае выполнения заданий от феодалов можно будет заниматься ремонтом неисправных объектов, восстанавливая их функции.
Чтобы одержать победу в BattleTech, необходимо проявить незаурядные навыки полководца, выбрав грамотную стратегию ведения боя. В трейлере, представленном разработчиками, геймеры могут ознакомиться с ключевыми особенностями сражения боевых машин непосредственно в процессе гражданской войны.
Автор: Марина Вебер