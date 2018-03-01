Продажи Horizon Zero Dawn составили 7,6 млн копий
Эксперты рынка компьютерных игр рассказывают, что продажи Horizon Zero Dawn за один год составили 7,6 млн копий. Учитывались как физические носители, так и электронные покупки через онлайн-магазин PlayStation.
Отмечается, что игра стала самым успешным проектом Sony, который был выпущен по новому IP. Предыдущий рекорд был побит через две недели после релиза, когда продаваемый тираж составил 2,6 млн экземпляров.
Разработчики решили отметить годовщину с момента начала продаж продукта и выпустили видеоролик, в котором рассказали о процессе написания музыки, под которую по вымышленному миру путешествует Элой.
Ранее сообщалось, что Horizon Zero Dawn вошла в список лучших игр минувшего года. Рейтинг возглавила The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Отмечается, что игра стала самым успешным проектом Sony, который был выпущен по новому IP. Предыдущий рекорд был побит через две недели после релиза, когда продаваемый тираж составил 2,6 млн экземпляров.
Разработчики решили отметить годовщину с момента начала продаж продукта и выпустили видеоролик, в котором рассказали о процессе написания музыки, под которую по вымышленному миру путешествует Элой.
Ранее сообщалось, что Horizon Zero Dawn вошла в список лучших игр минувшего года. Рейтинг возглавила The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Автор: Сергей Сидорин