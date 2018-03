Продажи Horizon Zero Dawn составили 7,6 млн копий

Отмечается, что игра стала самым успешным проектом Sony, который был выпущен по новому IP. Предыдущий рекорд был побит через две недели после релиза, когда продаваемый тираж составил 2,6 млн экземпляров.Разработчики решили отметить годовщину с момента начала продаж продукта и выпустили видеоролик, в котором рассказали о процессе написания музыки, под которую по вымышленному миру путешествует Элой.Ранее сообщалось , что Horizon Zero Dawn вошла в список лучших игр минувшего года. Рейтинг возглавила The Legend of Zelda: Breath of the Wild.