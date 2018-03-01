В Кирове хирурги спасли недоношенного младенца весом 420 грамм
В областной больнице для детей в Кирове была проведена нестандартная операция. Хирурги смогли не только спасти недоношенного младенца, имеющего вес каких-то 420 грамм, но и исправить некоторые патологии организма.
Малыш родился слишком рано и является сильно недоношенным, его вес в 24 недельном возрасте был 420 грамм, а на момент хирургического вмешательства – 480 грамм. Одна из операций была проведена для восстановления недостающей части кишечника, а другая для спасения жизни младенца. Один из хирургов заметил, что уникальность операции заключалась в том, что кишечник был толщиной всего 2 мм. Таких вмешательств не делали еще нигде в мире.
В Минздраве области также признали заслуги врачей и отметили уникальную сложность процедуры. Там сообщили, что здоровый вес в его возрасте – 600 -700 грамм. Ребенку предстоит еще одна операция, а в настоящее время его донашиванием занимаются в перинатальном центре.
Малыш родился слишком рано и является сильно недоношенным, его вес в 24 недельном возрасте был 420 грамм, а на момент хирургического вмешательства – 480 грамм. Одна из операций была проведена для восстановления недостающей части кишечника, а другая для спасения жизни младенца. Один из хирургов заметил, что уникальность операции заключалась в том, что кишечник был толщиной всего 2 мм. Таких вмешательств не делали еще нигде в мире.
В Минздраве области также признали заслуги врачей и отметили уникальную сложность процедуры. Там сообщили, что здоровый вес в его возрасте – 600 -700 грамм. Ребенку предстоит еще одна операция, а в настоящее время его донашиванием занимаются в перинатальном центре.
Автор: Северов Андрей