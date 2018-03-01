В Башкирии на остановке найден труп мужчины
Местные СМИ сообщают, что в Башкирии в городе Стерлитамак на остановке «Детская поликлиника» обнаружен труп мужчины. На месте работают полицейские и медики скорой помощи.
По предварительной информации, мужчина скончался от естественных причин. Он погиб еще до приезда врачебной бригады. Точную причину смерти назовут после проведения судебно-психиатрической экспертизы. Личность погибшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке в квартире обнаружили труп двух женщин. Следов насилия на телах пенсионерок 90 и 68 лет не обнаружено.
По предварительной информации, мужчина скончался от естественных причин. Он погиб еще до приезда врачебной бригады. Точную причину смерти назовут после проведения судебно-психиатрической экспертизы. Личность погибшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке в квартире обнаружили труп двух женщин. Следов насилия на телах пенсионерок 90 и 68 лет не обнаружено.
Автор: Сергей Сидорин