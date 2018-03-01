Бельгийские полицейские обнаружили в порту Антверпена 4,5 тонны кокаина
Бельгийские полицейские обнаружили в порту Антверпена примерно 4,5 тонн кокаина. В течение недели правоохранительные органы Бельгии осуществили целый ряд операций, которые поспособствовали поимке подозреваемых.
Как сообщают средства массовой информации, героин хранился в огромных контейнерах, где должны были находиться колумбийские бананы. После обнаружения приняли решения отправить груз назад по указанному адресу под видом возврата и неправильно оформленной документации. При получении товара были задержаны пятеро граждан Нидерландов и один колумбиец, а общая стоимость составила более 170 миллионов долларов.
На сегодняшний момент задержанные арестованы и дают показания по делу транспортировки наркотиков. Но, как стало известно полиции, они не занимались распространением, поэтому ведется подготовка следующих спецопераций по раскрытию системы сбыта.
По информации экспертов Организации Объединенных Наций, оборот наркотиков в Европе в среднем составляет 20-30 миллиардов долларов, а около 250 миллионов людей в возрасте от 15 до 60 лет употребляют запрещенные средства.
Как сообщают средства массовой информации, героин хранился в огромных контейнерах, где должны были находиться колумбийские бананы. После обнаружения приняли решения отправить груз назад по указанному адресу под видом возврата и неправильно оформленной документации. При получении товара были задержаны пятеро граждан Нидерландов и один колумбиец, а общая стоимость составила более 170 миллионов долларов.
На сегодняшний момент задержанные арестованы и дают показания по делу транспортировки наркотиков. Но, как стало известно полиции, они не занимались распространением, поэтому ведется подготовка следующих спецопераций по раскрытию системы сбыта.
По информации экспертов Организации Объединенных Наций, оборот наркотиков в Европе в среднем составляет 20-30 миллиардов долларов, а около 250 миллионов людей в возрасте от 15 до 60 лет употребляют запрещенные средства.
Автор: Тригуб Сергей