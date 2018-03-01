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Бельгийские полицейские обнаружили в порту Антверпена 4,5 тонны кокаина
Бельгийские полицейские обнаружили в порту Антверпена примерно 4,5 тонн кокаина. В течение недели правоохранительные органы Бельгии осуществили целый ряд операций, которые поспособствовали поимке подозреваемых.

Бельгийские полицейские обнаружили в порту Антверпена 4,5 тонны кокаина


Как сообщают средства массовой информации, героин хранился в огромных контейнерах, где должны были находиться колумбийские бананы. После обнаружения приняли решения отправить груз назад по указанному адресу под видом возврата и неправильно оформленной документации. При получении товара были задержаны пятеро граждан Нидерландов и один колумбиец, а общая стоимость составила более 170 миллионов долларов.

На сегодняшний момент задержанные арестованы и дают показания по делу транспортировки наркотиков. Но, как стало известно полиции, они не занимались распространением, поэтому ведется подготовка следующих спецопераций по раскрытию системы сбыта.

Бельгийские полицейские обнаружили в порту Антверпена 4,5 тонны кокаина


По информации экспертов Организации Объединенных Наций, оборот наркотиков в Европе в среднем составляет 20-30 миллиардов долларов, а около 250 миллионов людей в возрасте от 15 до 60 лет употребляют запрещенные средства.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 13:04
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