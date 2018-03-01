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Британские ученые обнаружили первые сложные татуировки на Земле
Археологам из Великобритании удалось обнаружить первые сложные татуировки на Земле. Рисунками была украшена кожа двух египетских мумий, чей возраст составляет порядка 5 тысяч лет.

Британские ученые обнаружили первые сложные татуировки на Земле

Находка была сделана случайно в стенах Британского нацмузея, а кожа мумий была украшена тату с изображением быков, овец, а также другими сложными рисунками. Представители учреждения объяснили, что изучались останки посредством инфракрасного излучения, а также с помощью компьютерной томографии. Благодаря таким манипуляциям удалось по-новому взглянуть на мумий из Гебелейна, сдвинувших период появления искусства татуировки в Африке по меньшей мере на тысячу лет назад в прошлое.

Древние тату являлись довольно примитивными, напоминая образы и линии. Однако прежде ученые считали, что наносили татуировки только женщинам с эротическим подтекстом, но в этот раз рисунки выявлены и на останках мужчины. Это указывает на то, что тату могли играть самые разнообразные роли в жизни общества прошлого, но экспертам еще предстоят исследования.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:39
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