Тина Канделаки рассказала о поездке в Катар
Известная телеведущая и главный редактор телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки рассказала о своей поездке в Катар. Откровенное интервью знаменитость дала журналу Tatler.
На ее странице в социальной сети Instagram появился снимок, на котором Канделаки запечатлена в необычном наряде. Она рассказала, что Катар является светской страной. Если человек прилетел туда отдыхать, то он может одеваться, как хочет. Однако Канделаки отправилась в Доху на деловые переговоры, поэтому ей было важно соответствовать требованиям дресс-кода.
Вначале российскую знаменитость сравнивали с шейхой Мозой. Люди даже подходили к телеведущей на улице, поскольку видели невероятное сходство с ней. Канделаки убеждена, что каждая женщина или сама отдает инициативу в общении, или же держит ее. Ведущая привыкла все контролировать в рамках профессиональной этики.
Поклонникам очень понравился «восточный» образ знаменитости. За непродолжительное время публикация Канделаки собрала огромное количество лайков и комментариев.
На ее странице в социальной сети Instagram появился снимок, на котором Канделаки запечатлена в необычном наряде. Она рассказала, что Катар является светской страной. Если человек прилетел туда отдыхать, то он может одеваться, как хочет. Однако Канделаки отправилась в Доху на деловые переговоры, поэтому ей было важно соответствовать требованиям дресс-кода.
Вначале российскую знаменитость сравнивали с шейхой Мозой. Люди даже подходили к телеведущей на улице, поскольку видели невероятное сходство с ней. Канделаки убеждена, что каждая женщина или сама отдает инициативу в общении, или же держит ее. Ведущая привыкла все контролировать в рамках профессиональной этики.
Поклонникам очень понравился «восточный» образ знаменитости. За непродолжительное время публикация Канделаки собрала огромное количество лайков и комментариев.
Автор: Валерия Орлова