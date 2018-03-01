Минтруд РФ опровергает планы по возрождению медвытрезвителей
Минтруд РФ опровергает информацию о якобы возрождении федеральным органом медицинских вытрезвителей. Ранее в Московском научно-практическом центре наркологии заявили, что именно Министерство труда займется данным вопросом.
Пресс-представитель ведомства сообщил, что позиция, изложенная центром наркологии, не соответствует действительности. Евгений Брюн, главный психиатр-нарколог Минздрава РФ, руководитель центра, дал интервью СМИ, оно опубликовано 1 марта. Чиновник сообщил, что в ряде городов страны вытрезвители станут функционировать в рамках наркологического учреждения, в других они станут самостоятельными муниципальными объектами. В некоторых городах специализированные медучреждения откроют при органах соцобеспечения. По информации Брюна, московские вытрезвители отнесут к департаменту социальной защиты населения. Глава центра наркологии не уточнил, когда возрождаемые объекты вновь будут открыты.
Вытрезвители упразднили в 2011 году, это произошло после принятия закона «О полиции». Согласно действующему нормативно-правовому акту, граждан, находящихся в нетрезвом состоянии, должны в обязательном порядке доставлять в больницы.
Пресс-представитель ведомства сообщил, что позиция, изложенная центром наркологии, не соответствует действительности. Евгений Брюн, главный психиатр-нарколог Минздрава РФ, руководитель центра, дал интервью СМИ, оно опубликовано 1 марта. Чиновник сообщил, что в ряде городов страны вытрезвители станут функционировать в рамках наркологического учреждения, в других они станут самостоятельными муниципальными объектами. В некоторых городах специализированные медучреждения откроют при органах соцобеспечения. По информации Брюна, московские вытрезвители отнесут к департаменту социальной защиты населения. Глава центра наркологии не уточнил, когда возрождаемые объекты вновь будут открыты.
Вытрезвители упразднили в 2011 году, это произошло после принятия закона «О полиции». Согласно действующему нормативно-правовому акту, граждан, находящихся в нетрезвом состоянии, должны в обязательном порядке доставлять в больницы.
Автор: Семен Зайцев