В СК прокомментировали гибель пяти человек на стройке в Уфе
В СК прокомментировали гибель пяти человек, тела которых были обнаружены сегодня на стройке в Уфе на улице Блюхера. Погибшими оказались граждане Южной Кореи.
По словам представителя Следственного комитета Светланы Абрамовой, корейцы легально находились в России и работали на объекте, принадлежащем компании «Сальвия».
Тела пяти человек были обнаружены в строительном вагончике. По предварительным данным, причиной смерти оказалось отравление угарным газом. Они развели огонь и в дыму оказалось все помещение.
По словам представителя Следственного комитета Светланы Абрамовой, корейцы легально находились в России и работали на объекте, принадлежащем компании «Сальвия».
Тела пяти человек были обнаружены в строительном вагончике. По предварительным данным, причиной смерти оказалось отравление угарным газом. Они развели огонь и в дыму оказалось все помещение.
Автор: Сергей Сидорин