«Газпром» с 1 марта прекращает поставки «Нафтогазу»
С 1 марта «Газпром» прекращает поставлять «голубое топливо» украинскому «Нафтогазу». Отмечается, что средства на транспортировку ресурса были получены, но российское предприятие вернуло их обратно из-за несогласованного дополнительного соглашения по контракту. Об этом сообщил Александр Медведев, зампред правления компании.
«Газпром» действительно получил в полном объёме денежные средства от украинского «Нафтогаза», но, как говорится, яичко дорого к Христову дню. Сегодня остается несогласованным дополнительное соглашение к действующему контракту на поставку газа», - сообщил он.
Компания «Газпром» действует в «добросовестном ключе», поэтому все денежные средства были возвращены обратно.
«Газпром» действительно получил в полном объёме денежные средства от украинского «Нафтогаза», но, как говорится, яичко дорого к Христову дню. Сегодня остается несогласованным дополнительное соглашение к действующему контракту на поставку газа», - сообщил он.
Компания «Газпром» действует в «добросовестном ключе», поэтому все денежные средства были возвращены обратно.
Автор: Валерия Орлова