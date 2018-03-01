В России отмечена стагнация спроса на новостройки
На территории России отмечается стагнация спроса на новостройки. Исправить ситуацию на первичном рынке жилья в ощутимой мере не помогло в том числе снижение ипотечной ставки, отмечают эксперты компании “Метриум”.
Со слов специалистов, по итогам 2017 года спрос непосредственно на новостройки фактически сохранился на уровне 2016. В РФ удалось заключить порядка 700 тысяч договоров долевого участия, а это на 0,3% ниже, нежели наблюдалось год назад. Кроме того, в 53 из суммарных 82 регионов государства зафиксировано падение спроса на находящееся в процессе строительства жилье. Отсутствие эффективности снижения ставок по ипотеке эксперты связывают с сокращением уровня доходов населения страны.
Спрос на новостройки все еще сконцентрирован в наиболее экономически развитых регионах РФ. К примеру, максимально яркая динамика отмечается непосредственно в Москве, на которую приходится 46% ДДУ Следующими в списке разместились Санкт-Петербург, а также Московская область в целом. Падение спроса на такое жилье достаточно ярко фиксируется в Ленобласти, Новосибирской области и на Кубани.
Со слов специалистов, по итогам 2017 года спрос непосредственно на новостройки фактически сохранился на уровне 2016. В РФ удалось заключить порядка 700 тысяч договоров долевого участия, а это на 0,3% ниже, нежели наблюдалось год назад. Кроме того, в 53 из суммарных 82 регионов государства зафиксировано падение спроса на находящееся в процессе строительства жилье. Отсутствие эффективности снижения ставок по ипотеке эксперты связывают с сокращением уровня доходов населения страны.
Спрос на новостройки все еще сконцентрирован в наиболее экономически развитых регионах РФ. К примеру, максимально яркая динамика отмечается непосредственно в Москве, на которую приходится 46% ДДУ Следующими в списке разместились Санкт-Петербург, а также Московская область в целом. Падение спроса на такое жилье достаточно ярко фиксируется в Ленобласти, Новосибирской области и на Кубани.
Автор: Марина Вебер