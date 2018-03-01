Смарт-часы Haier Asu могут проецировать изображение на руку
Смарт-часы Haier Asu способны проецировать изображение прямо на руку в крупном формате. Модель девайса уже официально представлена производителем.
Компания Haier презентовала смарт-часы Asu со встроенным проектором. В частности, на руке может появляться информация о расстоянии, времени, прогресса в достижении различных целей.
Интересен тот факт, что проекция способна поддерживать элементы управления жестами. Пользователь может дважды коснуться своей руки, чтобы информация на экране изменилась.
Аппарат имеет 1 Гб оперативной памяти. За производительность отвечать чипсет, тактовая частота которого составила 1,2 ГГц. Среди других особенностей смарт-часов присутствуют GPS, 4G LTE, ЧЧС и гироскоп.
Модель Haier Asu поступит в продажу в Китае во втором квартале нынешнего года. Стоимость девайса пока не раскрывается.
Компания Haier презентовала смарт-часы Asu со встроенным проектором. В частности, на руке может появляться информация о расстоянии, времени, прогресса в достижении различных целей.
Интересен тот факт, что проекция способна поддерживать элементы управления жестами. Пользователь может дважды коснуться своей руки, чтобы информация на экране изменилась.
Аппарат имеет 1 Гб оперативной памяти. За производительность отвечать чипсет, тактовая частота которого составила 1,2 ГГц. Среди других особенностей смарт-часов присутствуют GPS, 4G LTE, ЧЧС и гироскоп.
Модель Haier Asu поступит в продажу в Китае во втором квартале нынешнего года. Стоимость девайса пока не раскрывается.
Автор: Валерия Орлова