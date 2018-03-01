Найдена в Челябинской области пропавшая семиклассница из Марий Эл
Полицейским удалось найти пропавшую 27 февраля семиклассницу из Марий Эл. В результате проведенных поисковых мероприятий ее обнаружили в Челябинской области.
13-летняя девочка вышла утром из своей квартиры еще 27 февраля и внезапно исчезла. Информации о школьнице никакой не было, правоохранители начали поисковую операцию. В результате удачно проведенных мероприятий несовершеннолетняя была найдена сегодня ночью в Челябинской области.
Следственный комитет соответствующего региона начал делопроизводство по ст. 105 УК РФ. Там сообщили, что сейчас нет признаков совершенного преступления, но следственные действия будут продолжены для выяснения всех подробностей случившегося.
Напомним, 19 января в Ярославле пропала 16-летняя девушка.
13-летняя девочка вышла утром из своей квартиры еще 27 февраля и внезапно исчезла. Информации о школьнице никакой не было, правоохранители начали поисковую операцию. В результате удачно проведенных мероприятий несовершеннолетняя была найдена сегодня ночью в Челябинской области.
Следственный комитет соответствующего региона начал делопроизводство по ст. 105 УК РФ. Там сообщили, что сейчас нет признаков совершенного преступления, но следственные действия будут продолжены для выяснения всех подробностей случившегося.
Напомним, 19 января в Ярославле пропала 16-летняя девушка.
Автор: Северов Андрей