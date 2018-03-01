NASA: Рядом с Землей пролетит маленький астероид
На близком расстоянии от Земли пролетит маленький астероид, имеющий научное название 2018DV1. Сотрудникам NASA удалось зафиксировать объект 26 февраля посредством мощного телескопа Mount Lemmon.
Согласно заявлениям научных работников, астероид пролетит в 113 тысячах км непосредственно от Земли, а происходить процесс должен уже в предстоящую пятницу, 2 марта. Наблюдение за 2018DV1 исследователи намерены вести посредством 41-сантиметрового телескопа, установленного в обсерватории Tenagra, что на территории штата Аризона в США. В Сети посмотреть трансляцию граждане смогут начиная с 20:30 по московскому времени.
Специалисты также отмечают, что постепенно астероид 2017VR12 начнет отдаляться, и уже 7 марта его дистанция от Земли составит свыше 1,4 млн км. Отмечается, что почти ежедневно к планете приближаются тела разных размеров, но контроль за ситуацией ведут соответствующие организации.
Ранее ученые рассказали о приближении к Земле астероида размером с Эмпайр Стейт Билдинг.
Согласно заявлениям научных работников, астероид пролетит в 113 тысячах км непосредственно от Земли, а происходить процесс должен уже в предстоящую пятницу, 2 марта. Наблюдение за 2018DV1 исследователи намерены вести посредством 41-сантиметрового телескопа, установленного в обсерватории Tenagra, что на территории штата Аризона в США. В Сети посмотреть трансляцию граждане смогут начиная с 20:30 по московскому времени.
Специалисты также отмечают, что постепенно астероид 2017VR12 начнет отдаляться, и уже 7 марта его дистанция от Земли составит свыше 1,4 млн км. Отмечается, что почти ежедневно к планете приближаются тела разных размеров, но контроль за ситуацией ведут соответствующие организации.
Ранее ученые рассказали о приближении к Земле астероида размером с Эмпайр Стейт Билдинг.
Автор: Марина Вебер