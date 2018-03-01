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NASA: Рядом с Землей пролетит маленький астероид
На близком расстоянии от Земли пролетит маленький астероид, имеющий научное название 2018DV1. Сотрудникам NASA удалось зафиксировать объект 26 февраля посредством мощного телескопа Mount Lemmon.

NASA: Рядом с Землей пролетит маленький астероид

Согласно заявлениям научных работников, астероид пролетит в 113 тысячах км непосредственно от Земли, а происходить процесс должен уже в предстоящую пятницу, 2 марта. Наблюдение за 2018DV1 исследователи намерены вести посредством 41-сантиметрового телескопа, установленного в обсерватории Tenagra, что на территории штата Аризона в США. В Сети посмотреть трансляцию граждане смогут начиная с 20:30 по московскому времени.

Специалисты также отмечают, что постепенно астероид 2017VR12 начнет отдаляться, и уже 7 марта его дистанция от Земли составит свыше 1,4 млн км. Отмечается, что почти ежедневно к планете приближаются тела разных размеров, но контроль за ситуацией ведут соответствующие организации.

Ранее ученые рассказали о приближении к Земле астероида размером с Эмпайр Стейт Билдинг.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:56
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