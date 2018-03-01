Астроном теоретически приблизил Луну к Земле до 420 км
Астроном Фил Пэйт смоделировал приближение Луны к Земле, ученый просчитал теоретическую возможность глобального события. По его мнению, в ходе подобной фантастической ситуации спутник занял бы значительную часть земного небосвода.
Исследователь создал компьютерную версию сближения двух тел до 420 км с дистанции 384,4 тыс. км. По информации астронома, минимальный параметр он использовал исходя из того, что МКС находится от поверхности Голубой планеты именно на таком расстоянии. Спутник, после приближения, считает Пэйт, всходил бы на западе и садился на востоке. Диаметр Луны составляет 3,5 тыс. км. Сблизившись с Землёй она доминировала бы на небосклоне, заняв не менее 50% его пространства. Учитывая относительно малое расстояние к планете, тело обращалось бы вокруг неё за 1,5 часа.
На самом деле, заявляет исследователь, приближение спутника вызвало бы на Земле необратимые последствия. Из-за значительной силы гравитации Луна развалилась бы на фрагменты, они могли бы нанести Голубой планете серьёзный вред.
Исследователь создал компьютерную версию сближения двух тел до 420 км с дистанции 384,4 тыс. км. По информации астронома, минимальный параметр он использовал исходя из того, что МКС находится от поверхности Голубой планеты именно на таком расстоянии. Спутник, после приближения, считает Пэйт, всходил бы на западе и садился на востоке. Диаметр Луны составляет 3,5 тыс. км. Сблизившись с Землёй она доминировала бы на небосклоне, заняв не менее 50% его пространства. Учитывая относительно малое расстояние к планете, тело обращалось бы вокруг неё за 1,5 часа.
На самом деле, заявляет исследователь, приближение спутника вызвало бы на Земле необратимые последствия. Из-за значительной силы гравитации Луна развалилась бы на фрагменты, они могли бы нанести Голубой планете серьёзный вред.
Автор: Семен Зайцев