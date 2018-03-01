В США в церкви благословили винтовки
В городе Поконо Маунтис в штате Пенсильвания прихожане церкви Объединения благословили полуавтоматические винтовки AR-15. По мнению верующих, данное оружие символизирует «железные перила», о которых говорится в Книге Откровения.
Некоторые прихожане взяли с собой на обряд винтовки, которые, по их мнению, являются символом намерения защитить свою семью и ближних. Отмечается, что перед совершением обряда предстоятель церкви проверил, чтоб все оружие было разряжено.
Некоторые прихожане взяли с собой на обряд винтовки, которые, по их мнению, являются символом намерения защитить свою семью и ближних. Отмечается, что перед совершением обряда предстоятель церкви проверил, чтоб все оружие было разряжено.
Автор: Сергей Сидорин