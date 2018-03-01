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КамАЗ приступает к серийному производству нового седельного тягача
По сообщениям представителей компании КамАЗ, началось серийное производство нового седельного тягача. Выпуск КамАЗ-65209 заявляется как следующее поколение нового семейства грузовых автомобилей.

КамАЗ приступает к серийному производству нового седельного тягача


Прогнозируемое число выпущенных грузовиков до конца марта этого года составляет целых семь автомобилей, и уже принимаются предварительные заказы. Стоимость новой модели седельного тягача будет стартовать от 5 миллионов рублей, с возможностью оформить заказ в кредит за примерную сумму около 100 тысяч рублей в месяц.

Впервые КамАЗ-65209 представили на выставке “Комтранс 2017”, на которой ежегодно показывают новинки и разработки коммерческих автомобилей. К слову, победителем основной номинации стала Scania Next Generation, а легендой автопрома признали ГАЗель NEXT.

КамАЗ приступает к серийному производству нового седельного тягача


Технические характеристики отличаются производительностью и мощностью, а кабина очень похожа на флагманскую от КамАЗ-5490. Колесная форма 6х2 с задней подъемной осью позволит экономить топливо при езде без груза и прицепа. Моделью устанавливаемого двигателя будет в основном дизельный Mercedes-Benz OM 457 с турбонаддувом и максимальной полезной мощностью в 401 лошадиную силу при рабочем объеме в 12 литров. Коробка передач 12-ступенчатая механическая, но в планах сделать полуавтомат или автоматическую.

КамАЗ на данный момент является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в России, при обширном модельном ряду и доступными различными комплектациями для всевозможных тягательных и перевозочных работ.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 14:07
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