Раскрыты особенности переиздания культовой “раскладушки” Motorola RAZR V3

О деталях относительно переиздания Motorola RAZR V3 Юаньцин поведал в рамках выставки MWC 2018, которая проходит в Барселоне. При этом в Lenovo обновить устройство обещали еще год назад. Ожидается, что девайс будет выглядеть более инновационно на фоне предшественника, ведь сейчас имеется множество более современных функций. Впрочем, неизвестно, какие именно разработчик намерен применить в случае с “раскладушкой”.При этом глава компании довольно размыто ответил на вопрос о том, будет ли новинка непосредственно переизданным Motorola RAZR V3. Не исключено, что под вышеупомянутым брендом окажется представлено более современное устройство, но со способностью “сгибаться” пополам, подобно популярным ранее “раскладушкам”.Ранее сообщалось, что в 2018 году Motorola откажется от выпуска смартфонов Moto C и C Plus.