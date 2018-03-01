Ученые намерены «модернизировать» коров, дающих молоко
Шотландские ученые из Эдинбургского университета (University of Edinburgh) намерены «модернизировать» коров, дающих молоко, для повышения количества и качества надоев, а также мяса говядины. Они предлагают изменить животным баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, чтобы они быстрее и лучше перерабатывали пищу в молоко.
Ученые собираются полностью убрать из желудка ферменты, которые разрушают растительный материал, необходимый для производства энергии. Именно это позволит производить больше молока и мяса. Кроме того, у коров повысится выносливость, благодаря чему удастся избавиться от большого количества лекарств.
Ранее сообщалось, что в Польше корова сбежала к зубрам от хозяина, собиравшегося ее забить.
Ученые собираются полностью убрать из желудка ферменты, которые разрушают растительный материал, необходимый для производства энергии. Именно это позволит производить больше молока и мяса. Кроме того, у коров повысится выносливость, благодаря чему удастся избавиться от большого количества лекарств.
Ранее сообщалось, что в Польше корова сбежала к зубрам от хозяина, собиравшегося ее забить.
Автор: Сергей Сидорин