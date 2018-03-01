В сети Instagram появился новый аккаунт патриарха Кирилла
На просторах сети Instagram появился новый аккаунт патриарха Кирилла. Страница носит название “День патриарха”, а публиковаться там будут фото и видео, которые не входят в контент официального профиля.
В пресс-службе патриарха рассказали, что аккаунт в Instagram полноценно заработал в четверг, 1 марта. Кроме того, свою активность продолжит и созданный раннее профиль, где публикуются официальные кадры с участием патриарха Кирилла. Также в соцсети имеется третий аккаунт, который окажется под управлением пресс-службы, но его развитие пока не началось, хотя такие действия содержатся в будущих планах.
Что до “Дня патриарха”, то на этой странице начнут размещать интересные и неожиданные кадры священнослужителя, а также неформальные моменты его служений. Стоит также отметить, что официальные страницы патриарха Московского и всея Руси уже активно работают на таких известных ресурсах, как Facebook и “ВКонтакте”.
Ранее патриарх Кирилл рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная миссия девушек.
В пресс-службе патриарха рассказали, что аккаунт в Instagram полноценно заработал в четверг, 1 марта. Кроме того, свою активность продолжит и созданный раннее профиль, где публикуются официальные кадры с участием патриарха Кирилла. Также в соцсети имеется третий аккаунт, который окажется под управлением пресс-службы, но его развитие пока не началось, хотя такие действия содержатся в будущих планах.
Что до “Дня патриарха”, то на этой странице начнут размещать интересные и неожиданные кадры священнослужителя, а также неформальные моменты его служений. Стоит также отметить, что официальные страницы патриарха Московского и всея Руси уже активно работают на таких известных ресурсах, как Facebook и “ВКонтакте”.
Ранее патриарх Кирилл рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная миссия девушек.
Автор: Марина Вебер