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Отец внучки Никиты Михалкова назвал имя ее сына
Отец Александры Михалковой рассказал в СМИ, как зовут его внука. Правнучка известного кинорежиссёра родила мальчика, по информации Степана Михалкова, он не держал ещё в руках внука, родившегося 22 февраля.

Отец внучки Никиты Михалкова назвал имя ее сына

Внучка 72-летнего Никиты Михалкова впервые стала мамой. Радостную новость об увеличении семьи сообщил папа молодой женщины. Было отмечено, что он переполнен различными чувствами от мысли, что теперь является дедушкой. Ресторатор проинформировал, что родители уже выбрали имя своему первенцу, малыша назвали Фёдором. Это сделано в честь Святого Праведнаго воина Фёдора Ушакова, его канонизировали в 2000 году. В настоящее время 25-летняя женщина полностью отдаётся материнству. Находясь на большом сроке беременности, Александра Михалкова вышла замуж за Петра Скворцова, он ранее сыграл основную роль в отечественном фильме «Ученик».

Друзья пары сообщили журналистам, что беременность и роды прошли относительно легко, без осложнений. В настоящее время молодые родители не отказываются принимать помощь от своих близких по уходу за малышом.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:44
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