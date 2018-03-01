Xiaomi Redmi Note 5 Pro прошел сертификацию в TENAA и готов к серийному производству
Представители популярной на данный момент компании Xiaomi поделились информацией о пройденной смартфоном Redmi Note 5 Pro сертификации TENAA и запуском серийного производства. Для китайского и индийского рынка устройство было представлено в начале февраля, а на выставке Mobile World Congress новинку увидели и в Европе.
Китайский производитель мобильных телефонов за достаточно недолгое время занял лидирующее место по продажам и выпускам устройств, а также заслужил общее признание в качественности, мощным техническим характеристикам и доступности множества моделей. Причем останавливаться на этом разработчики не планируют, с каждым годом обновляя и улучшая свои смартфоны и программное обеспечение.
На сегодняшний день можно с уверенностью признать, что устройства от Xiaomi приобрели фирменный вид, узнаваемый как в именитых моделях Samsung и Apple. Заокругленный дизайн с приятными и нежными цветами корпуса с небольшой белой или черной рамкой на экране радует многих пользователей продукта.
Особо отличаться от предшественников Redmi Note 5 Pro не будет и получит практически безрамочный 6-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 пикселей и плотностью в 443 PPI.
Камера будет установлена двойная, основная 12 мегапикселей при поддержке дополнительного объектива в 5 мегапикселей.
Фронтальная порадует любителей селфи из-за встроенного 20-мегапиксельного модуля. Качество фотографий и видеороликов обещают на уровне устройств премиум-класса.
Основным плюсом смартфона считают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, который благодаря правильно оптимизированному программному обеспечению выдает результаты не хуже флагманской линейки процессоров 820 и 840. К слову, такой процессор использует впервые именно Redmi Note 5 Pro, причем в дополнении с 3-4 гигабайтами оперативной памяти это будет отличный аппарат за невысокую стоимость.
Памяти планируют установить от 32 гигабайт с расширением с помощью карт памяти до 256 гигабайт. Предустановленную операционную систему анонсируют Android 7 Nougat с дальнейшим обновлением, с графической оболочкой MIUI 9. Аккумулятор от 4000 до 6000 миллиампер-часов, с поддержкой быстрой зарядки и большого количества программных экономных режимов.
Стоимость индийских версий смартфона 250-300 долларов, что в переводе составляет 13-17 тысяч рублей.
Китайский производитель мобильных телефонов за достаточно недолгое время занял лидирующее место по продажам и выпускам устройств, а также заслужил общее признание в качественности, мощным техническим характеристикам и доступности множества моделей. Причем останавливаться на этом разработчики не планируют, с каждым годом обновляя и улучшая свои смартфоны и программное обеспечение.
На сегодняшний день можно с уверенностью признать, что устройства от Xiaomi приобрели фирменный вид, узнаваемый как в именитых моделях Samsung и Apple. Заокругленный дизайн с приятными и нежными цветами корпуса с небольшой белой или черной рамкой на экране радует многих пользователей продукта.
Особо отличаться от предшественников Redmi Note 5 Pro не будет и получит практически безрамочный 6-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 пикселей и плотностью в 443 PPI.
Камера будет установлена двойная, основная 12 мегапикселей при поддержке дополнительного объектива в 5 мегапикселей.
Фронтальная порадует любителей селфи из-за встроенного 20-мегапиксельного модуля. Качество фотографий и видеороликов обещают на уровне устройств премиум-класса.
Основным плюсом смартфона считают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, который благодаря правильно оптимизированному программному обеспечению выдает результаты не хуже флагманской линейки процессоров 820 и 840. К слову, такой процессор использует впервые именно Redmi Note 5 Pro, причем в дополнении с 3-4 гигабайтами оперативной памяти это будет отличный аппарат за невысокую стоимость.
Памяти планируют установить от 32 гигабайт с расширением с помощью карт памяти до 256 гигабайт. Предустановленную операционную систему анонсируют Android 7 Nougat с дальнейшим обновлением, с графической оболочкой MIUI 9. Аккумулятор от 4000 до 6000 миллиампер-часов, с поддержкой быстрой зарядки и большого количества программных экономных режимов.
Стоимость индийских версий смартфона 250-300 долларов, что в переводе составляет 13-17 тысяч рублей.
Автор: Тригуб Сергей