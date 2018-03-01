В США намерены использовать раков для глобального шпионажа
В разведке США намерены использовать раков, моллюсков, рыб и других морских животных для глобального шпионажа и обнаружения подводных аппаратов. Эти действия будут проведены в рамках программы Persistent Aquatic Living Sensors.
При выполнении программы ученые будут изучать природные и модифицированные организмы, которые могут подойти для создания сенсорных систем. В ходе исследования будет определено, как животные реагируют на транспортные средства. Это позволит применить данные об изменениях в их поведении для обнаружения пилотируемых и беспилотируемых единиц военной техники.
Эксперт военной отрасли Лори Адорнато отмечает, что современную сеть датчиков можно использовать лишь для обнаружения авианосцев.
По мнению ученых, живые организмы имеют преимущества перед искусственными системами наблюдения. Они способны реагировать на химические, акустические, электронные, тактильные изменения. В результате отслеживание техники противника будет проводиться незаметно и с большой точностью. Зоологи отмечают, что не будут использовать редких и исчезающих животных – таких как киты и дельфины.
При выполнении программы ученые будут изучать природные и модифицированные организмы, которые могут подойти для создания сенсорных систем. В ходе исследования будет определено, как животные реагируют на транспортные средства. Это позволит применить данные об изменениях в их поведении для обнаружения пилотируемых и беспилотируемых единиц военной техники.
Эксперт военной отрасли Лори Адорнато отмечает, что современную сеть датчиков можно использовать лишь для обнаружения авианосцев.
По мнению ученых, живые организмы имеют преимущества перед искусственными системами наблюдения. Они способны реагировать на химические, акустические, электронные, тактильные изменения. В результате отслеживание техники противника будет проводиться незаметно и с большой точностью. Зоологи отмечают, что не будут использовать редких и исчезающих животных – таких как киты и дельфины.
Автор: Сергей Сидорин