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В поддержку Ксении Собчак звезды запустили флешмоб “Женщины вместе”
Некоторые знаменитости запустили флешмоб “Женщины вместе”, запущенный с целью поддержки Ксении Собчак. В частности, звезды возмущены поведением Владимира Жириновского на съемках шоу “Дебаты”.

В поддержку Ксении Собчак звезды запустили флешмоб “Женщины вместе”


Перепалка между Жириновским и Собчак стала одной из наиболее обсуждаемых тем после участия политиков в шоу “Дебаты”. В частности, глава ЛДПР назвал свою оппонентку “базарной девкой”, которую “привели с улицы”, а затем посоветовал ей “заткнуться”. В итоге гостья студии решила ответить обидчику, плеснув в него водой из стакана. На такой шаг она пошла после того, как Жириновский продолжил оскорблять теледиву, используя нецензурные выражения.

Многих коллег Ксении Собчак из сферы шоу-бизнеса такое поведение лидера ЛДПР возмутило, поскольку он не расценивал оппонента как кандидата в президенты. Кроме того, негодование вызвало и то, что никто даже не пытался вступиться за “пострадавшую сторону”. Для поддержки Собчак в Сети запустили флешмоб с хэштегом “Женщины вместе”. Присоединиться к нему успели Ксения Бородина, Лера Кудрявцева, Яна Рудковская, Алла Пугачева, Сергей Лазарев и многие другие.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:07
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