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Вадим Казаченко будет выплачивать алименты сыну и бывшей супруге
Известный певец Вадима Казаченко расстался со своей бывшей женой Ольгой Казаченко. Теперь он должен, в результате проигранного дела, выплачивать алименты сыну и бывшей супруге.


Вадим Казаченко будет выплачивать алименты сыну и бывшей супруге


Уже 1,5 года имеет место конфликтная ситуация между Вадимом Казаченко и матерью его сына. Во время скандала он нашел новую любовь и оформил отношения с Ириной Аманти. От бывшего брака у артиста остался сын Филипп. Ольга Казаченко начала судебный процесс по выплатам алиментов, ведь теперь они проживают раздельно, и выиграла дело. Певец обязан каждый месяц помогать суммой в 13 000 рублей ребенку и 18 000 рублей для бывшей возлюбленной.

Вадим Казаченко будет выплачивать алименты сыну и бывшей супруге


В ходе разбирательства нынешняя жена Ирине Аманти стала заступаться за мужа и высказывать претензии Ольге Казаченко. Она обвинила ее в завышенных денежных требованиях - изначально, по ее словам, фигурировали суммы в 50 000 для бывшей и 40 000 на ребенка. А Казаченко рассказала, что ей сообщили о неизвестном мужчине, который должен подтвердить отцовство, но имеется 2 ДНК-анализа, подтверждающих родство Вадима Казаченко. Скорее всего, его подговорил бывший супруг.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 15:15
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