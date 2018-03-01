Ученые: Девушки отправляют секс-фото не реже мужчин
Психологи обеспокоены причинами обмена секс-фотоснимками среди части подростков, данная тенденция имеет прогрессивное развитие. Исследователи проанализировали статистические данные и дали соответствующие рекомендации.
По материалам специалистов, опубликованным в ежемесячном медицинском журнале JAMA Pediatrics, следует говорить о фактической зацикленности на сексе некоторой части подростков. Среди них в два раза больше получателей, чем отправителей, заявляют специалисты. Общее количество интимных фото от мальчиков примерно равняется такому же показателю среди девочек. Подавляющая часть наблюдений проводилась на территории Европы и США, по одному - в Канаде, ЮАР и Южной Корее. В Австралии осуществлены два исследования, суммарно опросы охватили 110,38 тыс. девушек и юношей возрастом 11-17 лет.
Психологи выяснили, что с течением времени общее число подростков, занимающихся секс-контентом, увеличивается. Камеры смартфонов всё чаще используют как инструмент в данной практике. Невзирая на акцент соцсетей на секс-фото от девочек, глобальной разницы между публикациями от мальчиков учёным зафиксировать не удалось.
По материалам специалистов, опубликованным в ежемесячном медицинском журнале JAMA Pediatrics, следует говорить о фактической зацикленности на сексе некоторой части подростков. Среди них в два раза больше получателей, чем отправителей, заявляют специалисты. Общее количество интимных фото от мальчиков примерно равняется такому же показателю среди девочек. Подавляющая часть наблюдений проводилась на территории Европы и США, по одному - в Канаде, ЮАР и Южной Корее. В Австралии осуществлены два исследования, суммарно опросы охватили 110,38 тыс. девушек и юношей возрастом 11-17 лет.
Психологи выяснили, что с течением времени общее число подростков, занимающихся секс-контентом, увеличивается. Камеры смартфонов всё чаще используют как инструмент в данной практике. Невзирая на акцент соцсетей на секс-фото от девочек, глобальной разницы между публикациями от мальчиков учёным зафиксировать не удалось.
Автор: Семен Зайцев